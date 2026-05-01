UPM-Kymmene gewährte Anlegern Blick in die Bücher

UPM-Kymmene gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,93 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at