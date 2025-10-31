UPM-Kymmene informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

UPM-Kymmene hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,77 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 2,81 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at