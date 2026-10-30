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30.10.2026 06:31:28
UPM-Kymmene präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UPM-Kymmene hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
UPM-Kymmene hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 EUR je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,18 Prozent auf 2,20 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Experten hatten einen Gewinn von 0,276 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,33 Milliarden EUR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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