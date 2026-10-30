UPM-Kymmene: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UPM-Kymmene präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UPM-Kymmene 0,040 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,66 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,311 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,63 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at