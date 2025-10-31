UPM-Kymmene vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UPM-Kymmene hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,440 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,30 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,52 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,216 EUR sowie einem Umsatz von 2,40 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at