UPM-Kymmene: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UPM-Kymmene hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach -0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,81 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,69 Milliarden USD.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,03 USD. Im Vorjahr hatte UPM-Kymmene 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,60 Prozent auf 10,90 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte UPM-Kymmene 11,19 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at