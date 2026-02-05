|
UPM-Kymmene zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
UPM-Kymmene hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,190 EUR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UPM-Kymmene in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,31 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 EUR. Im Vorjahr hatte UPM-Kymmene 0,820 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,66 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,34 Milliarden EUR umgesetzt.
