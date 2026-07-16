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16.07.2026 06:31:29
UPR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UPR hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,58 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat UPR mit einem Umsatz von insgesamt 4,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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