UPR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UPR präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,88 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat UPR 3,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 98,36 JPY. Im letzten Jahr hatte UPR einen Gewinn von 43,89 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 15,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,35 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at