|
15.01.2026 06:31:29
UPR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
UPR hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 31,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UPR 2,05 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 3,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!