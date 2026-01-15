UPR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UPR hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 31,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UPR 2,05 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at