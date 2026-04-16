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16.04.2026 06:31:29
UPR öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
UPR hat am 14.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.
Es stand ein EPS von 36,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UPR noch ein Gewinn pro Aktie von 16,73 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,73 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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