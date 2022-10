UPS-Gewinn stärker als erwartet - Ausblick bestätigt

Düsseldorf (Reuters) - Der US-Paketriese UPS hat dank gestiegener Preise im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.

Der bereinigte Gewinn stieg um 10,3 Prozent auf 2,99 Dollar je Aktie, während Analysten mit 2,84 Dollar gerechnet hatten, wie UPS am Dienstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um 4,2 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar. Anders als Rivale FedEx bestätigte UPS seine Jahresziele: "Das Makroumfeld ist sehr dynamisch, aber wir sind auf dem Weg, unsere Finanzziele für 2022 zu erreichen, indem wir unsere Strategie umsetzen und alles kontrollieren, was wir können", sagte UPS-Chefin Carol Tomé.

Demnach peilt die Managerin 2022 einen Umsatz von etwa 102 Milliarden Dollar an und eine bereinigte operative Marge von etwa 13,7 Prozent.

Während FedEx im September vor der Konjunkturabkühlung gewarnt und seinen Ausblick kassiert hatte, verbuchte Wettbewerber Deutsche Post einen unerwartet kräftigen Ergebniszuwachs im dritten Quartal und will seine Jahresziele anheben. Details sollen mit dem Quartalsbericht am 8. November veröffentlicht werden.

