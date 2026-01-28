Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.01.2026 03:26:41
UPS to cut 30,000 jobs as it moves away from Amazon
The parcel delivery giant says it is cutting back on low-profit deliveries for the online retailer.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
05:14
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
|
28.01.26
|Amazon schließt kassenlose Supermärkte (Spiegel Online)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Amazon macht Mini-Supermärkte ohne Kassen dicht (dpa-AFX)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Amazon streicht weltweit 16.000 Arbeitsplätze (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Amazon streicht weitere 16.000 Bürojobs - Fokus auf KI (Spiegel Online)
|
28.01.26
|Amazon streicht 16.000 Jobs - Abbau der Bürokratie (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Amazon to axe another 16,000 corporate jobs (Financial Times)