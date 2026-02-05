FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
05.02.2026 20:55:00
UPS vs. FedEx: Which Logistics Giant Looks Like the Better Long-Term Play?
UPS (NYSE: UPS) and FedEx (NYSE: FDX) are two of the largest logistics giants that act as middlemen for global commerce. They deliver products people buy online, and with consulting giant McKinsey projecting 7%-9% annual growth through 2040 for the e-commerce industry, both companies should be busy for a while. While you will see many UPS and FedEx trucks in your lifetime, there are a few things to consider when comparing their stocks.FedEx stock has outperformed UPS year to date and over the past five years. The company is also growing faster based on its 6.8% year-over-year revenue growth, versus UPS's 3.3% decline in their latest quarters, respectively. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
