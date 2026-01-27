Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
27.01.2026 18:04:00
UPS will cut a lot more jobs as its Amazon business shrinks, and investors like it
UPS said it expects 2026 earnings per share to be about the same as 2025, which would snap a three-year streak of EPS declines.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
