Upsales Technology Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Upsales Technology Registered hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Upsales Technology Registered ein EPS von 0,190 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,8 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Upsales Technology Registered einen Umsatz von 36,1 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at