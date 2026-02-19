19.02.2026 06:31:28

Upsales Technology Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Upsales Technology Registered äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,5 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,4 Millionen SEK ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,33 SEK. Im Vorjahr hatte Upsales Technology Registered 1,10 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 152,03 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Upsales Technology Registered 144,77 Millionen SEK umgesetzt.

