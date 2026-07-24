Upsales Technology Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Upsales Technology Registered hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 SEK, nach 0,290 SEK im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,5 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 37,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at