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21.10.2026 06:31:29
Upsales Technology Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Upsales Technology Registered präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,78 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Upsales Technology Registered 0,520 SEK je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,3 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Upsales Technology Registered einen Umsatz von 38,2 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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