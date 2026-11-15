Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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15.11.2026 18:02:33
Upstart: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Upstart (NASDAQ:UPST) announced that full-year fee revenue will reach $1.32 billion, topping initial expectations despite rising macroeconomic headwinds. For long-term investors, the company's ability to drive loan volume through machine-learning underwriting models matters far more than short-term balance sheet revaluations. Three things management said on the call stand out.
Upstart expanded margins in its collateral-backed loans by automating underwriting and reducing manual review expenses. Higher automation accelerates loan processing and lowers variable operating costs. This pushed the secured business to positive contribution profit -- fee revenue minus variable acquisition and servicing costs -- a full quarter ahead of schedule.
The company is preparing to launch Upstart Bank, its planned banking subsidiary, in early 2027 to replace high-cost warehouse borrowing with low-cost customer deposits. Moving existing balance sheet loans into the bank will release trapped equity capital as cash while improving overall take rates, which measure net fees earned as a percentage of total originations.
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