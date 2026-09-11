Upstart CEO Paul Gu Buys 50,000 Shares for $1.3 Million. What Does This Mean for Investors Now?

Paul Gu, the Chief Executive Officer of Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ:UPST), purchased 50,000 shares of the company's common stock on Sept. 10, 2026. SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($25.55); post-transaction value based on September 10, 2026 market close ($25.10).

Upstart Holdings operates as a leading cloud-based AI lending platform with a market capitalization of $2.4 billion and trailing twelve month (TTM) revenue of $1.3 billion. The company's competitive advantage derives from its proprietary artificial intelligence models that enable more accurate credit risk assessment and streamlined loan origination processes. With 1,405 employees headquartered in San Mateo, California, Upstart has established itself as a significant participant in the fintech lending ecosystem, though the company has experienced substantial equity volatility, declining 60% over the past year.

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