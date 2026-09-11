Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
11.09.2026 21:55:01
Upstart CEO Paul Gu Buys 50,000 Shares for $1.3 Million. What Does This Mean for Investors Now?
Paul Gu, the Chief Executive Officer of Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ:UPST), purchased 50,000 shares of the company's common stock on Sept. 10, 2026. SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($25.55); post-transaction value based on September 10, 2026 market close ($25.10).
Upstart Holdings operates as a leading cloud-based AI lending platform with a market capitalization of $2.4 billion and trailing twelve month (TTM) revenue of $1.3 billion. The company's competitive advantage derives from its proprietary artificial intelligence models that enable more accurate credit risk assessment and streamlined loan origination processes. With 1,405 employees headquartered in San Mateo, California, Upstart has established itself as a significant participant in the fintech lending ecosystem, though the company has experienced substantial equity volatility, declining 60% over the past year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
|
03.08.26
|Ausblick: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.07.26
|EasyJet: the orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
10.07.26
|EasyJet: orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
04.05.26
|Ausblick: Upstart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|22,02
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.