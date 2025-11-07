Upstart gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Upstart hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Upstart -0,070 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Upstart mit einem Umsatz von insgesamt 277,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 70,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at