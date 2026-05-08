Upstart gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Upstart hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -99,26 ARS. Ein Jahr zuvor waren -31,670 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 437,05 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,22 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at