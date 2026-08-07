Upstart informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Upstart gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Upstart im vergangenen Quartal 364,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Upstart 257,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at