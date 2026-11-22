Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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23.11.2026 00:04:02
Upstart Is Yesterday's News. Is This Fintech Stock the Better Buy?
Upstart's (NASDAQ:UPST) days as a hot fintech stock have long since passed. It was trading near $400 per share back in 2021, but recently was changing hands for around $17 per share, a nearly 96% price decline.
While shares in this artificial intelligence (AI) lending technology company have seen brief partial rebounds in recent years, I’m looking more closely at fintech names with stronger growth stories, namely SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI).
Image source: Getty Images.
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