Upstart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Upstart hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Upstart ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 308,2 Millionen USD – ein Plus von 44,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Upstart 213,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at