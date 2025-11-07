Upstart vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Upstart veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 306,04 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -65,860 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 141,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 368,72 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 152,56 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at