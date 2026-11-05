Upstart veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Upstart hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Upstart 0,230 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 370,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at