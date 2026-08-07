Upstart: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Upstart lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 225,43 ARS. Im letzten Jahr hatte Upstart einen Gewinn von 57,44 ARS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 513,85 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 295,56 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at