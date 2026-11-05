Upstart zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Upstart hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 494,94 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 305,56 ARS erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Upstart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 555,72 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 368,14 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at