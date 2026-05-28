CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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28.05.2026 20:11:00
Upstart's Auto Loan Push Is the 1 Story That Could Change the AI Lending Thesis
The evidence is compelling that Upstart Holdings' (NASDAQ: UPST) artificial intelligence-powered creditworthiness-scoring algorithm is superior to the more traditional evaluation protocols used by credit bureaus, including Equifax, TransUnion, and Experian. But the company remains largely relegated to the relatively small unsecured personal-loan segment of the lending business.Upstart's trying to change that by expanding into new markets, and recent results suggest it is making progress. Automobile and mortgage loans are still only a small part of its total business, but that's quickly changing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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