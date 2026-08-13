Upstream Bio: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Upstream Bio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,73 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,740 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,8 Millionen USD – eine Minderung von 18,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at