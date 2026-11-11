Upstream Bio legte Quartalsergebnis vor

Upstream Bio äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 41,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at