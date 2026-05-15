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15.05.2026 06:31:29
Upstream Bio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Upstream Bio hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Upstream Bio ein EPS von -0,510 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Upstream Bio 1,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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