Upstream Bio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Upstream Bio hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at