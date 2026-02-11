Upsurge Investment Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Upsurge Investment Finance hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Upsurge Investment Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 177,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at