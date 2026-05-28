Upsurge Investment Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Upsurge Investment Finance hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Upsurge Investment Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,84 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 24,3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 93,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 371,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,47 INR gegenüber 8,81 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 48,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 552,47 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at