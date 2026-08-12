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12.08.2026 06:31:29
Upsurge Investment Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Upsurge Investment Finance hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,33 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,83 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 344,2 Millionen INR gegenüber 220,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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