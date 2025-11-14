Upsurge Investment Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Upsurge Investment Finance präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Upsurge Investment Finance ein EPS von 5,18 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,3 Millionen INR – eine Minderung von 44,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at