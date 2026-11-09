Upsurge Investment Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Upsurge Investment Finance hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Upsurge Investment Finance mit einem Umsatz von insgesamt 582,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 167,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at