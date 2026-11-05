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05.11.2026 06:31:28
Upwork: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Upwork hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,26 Prozent auf 953,5 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,10 Milliarden BRL gelegen.
Redaktion finanzen.at
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