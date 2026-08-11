Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
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11.08.2026 19:07:28
Upwork Cuts Profit Forecast, Warns of Near-Term AI Headwinds
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Nachrichten zu Upwork Inc
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09.08.26
|Ausblick: Upwork stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Upwork gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Upwork gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Upwork legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Upwork Inc
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|Upwork Inc
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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.