Upwork hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Upwork präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Upwork hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,07 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at