Upwork: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Upwork hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Upwork 1,03 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 198,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 191,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,840 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Upwork mit einem Umsatz von insgesamt 787,78 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 769,33 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at