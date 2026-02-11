|
Upwork stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Upwork stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Upwork in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 4,40 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Upwork 4,15 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at

