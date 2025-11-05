Upwork stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Upwork hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Upwork noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Upwork hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at