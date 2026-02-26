Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
|
26.02.2026 22:11:11
Upwork Stock Down 11% This Past Year, and One Investor Just Exited a $3 Million Stake
Alternative Investment Advisors sold out its entire stake in Upwork (NASDAQ:UPWK) during the fourth quarter, according to a February 24, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 24, 2026, Alternative Investment Advisors sold all 161,997 shares of Upwork during the fourth quarter. The position’s quarter-end value declined by $3.01 million, reflecting both the sale and stock price movements.Upwork Inc. operates one of the largest online talent marketplaces, enabling organizations to efficiently access and manage remote professionals worldwide. The company leverages a scalable digital platform to streamline the sourcing, contracting, and payment processes for both clients and freelancers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Upwork Inc
|11,34
|-3,00%
