Upwork vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Upwork präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,210 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,00 Prozent zurück. Hier wurden 185,6 Millionen USD gegenüber 201,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at