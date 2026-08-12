Upwork zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Upwork hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Upwork 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,68 Prozent zurück. Hier wurden 191,7 Millionen USD gegenüber 194,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at