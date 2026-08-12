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12.08.2026 06:31:29
UR-Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
UR-Energy gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UR-Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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