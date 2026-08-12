UR-Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UR-Energy gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UR-Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at